У ВР зареєстрували проект постанови про визнання діяльності уряду В.Гройсмана незадовільною
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На сайті Верховної Ради зареєстрували проект постанови №6385 про відхилення звіту Кабінету міністрів України та визнання діяльності уряду Володимира Гройсмана незадовільною, передає УНН.
Серед авторів проекту постанови — лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко.
Як зазначено на сайті, постанову передано на розгляд керівництву. Проте текст проекту постанови на сайті парламенту наразі відсутній.
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Як повідомляв УНН, 10 лютого “Батьківщина” зареєструвала проект постанови № 6076 про відставку Володимира Гройсмана з посади прем’єр-міністра. Але через годину цей проект постанови зник з офіційного сайту Верховної Ради.