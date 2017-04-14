У ВР зареєстрували проект постанови про визнання діяльності уряду В.Гройсмана незадовільною

Серед авторів проекту постанови — лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко.

Як зазначено на сайті, постанову передано на розгляд керівництву. Проте текст проекту постанови на сайті парламенту наразі відсутній.

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Як повідомляв УНН, 10 лютого “Батьківщина” зареєструвала проект постанови № 6076 про відставку Володимира Гройсмана з посади прем’єр-міністра. Але через годину цей проект постанови зник з офіційного сайту Верховної Ради.