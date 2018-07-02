В ВР сказали, когда планируют голосовать за закон о сплите
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Проект закона о спилте Нацкомфинуслуг будет вынесен на голосование Верховной Рады во втором чтении в ближайшее время. Об этом во время круглого стола “Нужен ли Украине сплит?” сказал заместитель гдавы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и деятельности Руслан Демчак, передает УНН.
“Законопроект № 2413 уже готов для вынесения на Комитет и после рассмотрения на Комитете он будет готов для вынесения в зал. Функция законопроекта очень проста — мы передаем функции от Нацкомфинуслуг к НБУ и НКЦБФР. Фактически в этом законе идет смена регулятора. Он не несет скрытой специфики. В этом вопросе должна быть поставлена точка. Мы на финишной прямой и в ближайшее время должны внести его в зал”, — сказал Демчак.
Как уточнил он, параллельно депутаты Комитета подали еще один законопроект № 8415, который усиливает полномочия Нацкомфинуслуг. Но при изменении самого регулятора, все эти полномочия примет новый регулятор. Этот документ зарегистрирован только в первом чтении.
Напомним, как утверждают в НБУ, без проведения “сплита” (разделение функций Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР) невозможно проведение в том числе пенсионной реформы , в частности введение второго уровня пенсионной системы.