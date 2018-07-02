В ВР сказали, когда планируют голосовать за закон о сплите

“Законопроект № 2413 уже готов для вынесения на Комитет и после рассмотрения на Комитете он будет готов для вынесения в зал. Функция законопроекта очень проста — мы передаем функции от Нацкомфинуслуг к НБУ и НКЦБФР. Фактически в этом законе идет смена регулятора. Он не несет скрытой специфики. В этом вопросе должна быть поставлена ​​точка. Мы на финишной прямой и в ближайшее время должны внести его в зал”, — сказал Демчак.

Как уточнил он, параллельно депутаты Комитета подали еще один законопроект № 8415, который усиливает полномочия Нацкомфинуслуг. Но при изменении самого регулятора, все эти полномочия примет новый регулятор. Этот документ зарегистрирован только в первом чтении.

Напомним, как утверждают в НБУ, без проведения “сплита” (разделение функций Нацкомфинуслуг между НБУ и НКЦБФР) невозможно проведение в том числе пенсионной реформы , в частности введение второго уровня пенсионной системы.