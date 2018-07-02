У ВР сказали, коли планують голосувати за закон про спліт

“Законопроект № 2413а вже готовий для винесення на Комітет і після розгляду на Комітеті він буде готовий для винесення в зал. Функція законопроекту дуже проста — ми передаємо функції від Нацкомфінпослуг до НБУ та НКЦПФР. Фактично у цьому законі йде зміна регулятора. Він не несе прихованої специфіки. У цьому питанні має бути поставлена крапка. Ми на фінішній прямій і найближчим часом маємо внести його в зал”, — сказав Демчак.

Як уточнив він, паралельно депутати Комітету подали ще один законопроект № 8415, який посилює повноваження Нацкомфінпослуг. Але при зміні самого регулятора, ці всі повноваження перейме новий регулятор. Цей документ зареєстрований тільки у першому читанні.

Нагадаємо, як стверджують у НБУ, без проведення “спліта” (розділення функцій Нацкомфінпослуг між НБУ та НКЦПФР) неможливе проведення в тому числі пенсійної реформи, зокрема запровадження другого рівня пенсійної системи.