У ВР сказали, коли планують голосувати за закон про спліт

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Проект закону про спілт Нацкомфінпослуг буде винесено на голосування Верховної Ради у другому читанні найближчим часом. Про це під час круглого столу “Чи потрібен Україні спліт?” сказав заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак, передає УНН.

“Законопроект № 2413а вже готовий для винесення на Комітет і після розгляду на Комітеті він буде готовий для винесення в зал. Функція законопроекту дуже проста — ми передаємо функції від Нацкомфінпослуг до НБУ та НКЦПФР. Фактично у цьому законі йде зміна регулятора. Він не несе прихованої специфіки. У цьому питанні має бути поставлена крапка. Ми на фінішній прямій і найближчим часом маємо внести його в зал”, — сказав Демчак.

Як уточнив він, паралельно депутати Комітету подали ще один законопроект № 8415, який посилює повноваження Нацкомфінпослуг. Але при зміні самого регулятора, ці всі повноваження перейме новий регулятор. Цей документ зареєстрований тільки у першому читанні.

Нагадаємо, як стверджують у НБУ, без проведення “спліта” (розділення функцій Нацкомфінпослуг між НБУ та НКЦПФР) неможливе проведення в тому числі пенсійної реформи, зокрема запровадження другого рівня пенсійної системи.

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