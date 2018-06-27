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В ВР ожидают отчета ОГА по поводу массового отравления детей на Запорожье

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Запорожская областная администрация должна отчитаться о выполнении предписания Госпродпотребслужбы по устранению санитарных нарушений в оздоровительном лагере "Маяк". Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

В результате употребления некачественных продуктов питания в этом лагере отравились 62 ребенка и пятеро взрослых.

"Уже известно, что отравление спровоцировала кишечная палочка, которая была обнаружена в готовых блюдах, которые давали детям", - написал нардеп.

Тригубенко добавил, что на факты нарушения санитарных правил и норм в оздоровительном комплексе "Маяк" отреагировали правоохранители, открыв уголовное производство.

"Госпрод тем временем направил в адрес директора оздоровительного комплекса "Маяк" "предложения по устранению выявленных нарушений и организации проведения противоэпидемических мероприятий на объекте".

Ожидаю, что Запорожская ОГА таки отчитается о выполнении предписания Госпрода", - резюмировал Тригубенко.

Напомним, из-за отравления детей в запорожском лагере виновников могут посадить на полгода.

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