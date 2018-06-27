У ВР очікують звіту ОДА щодо масового отруєння дітей на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Запорізька обласна адміністрація має прозвітувати про виконання припису Держпродспоживслужби щодо усунення санітарних порушень в оздоровчому таборі "Маяк". Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
Внаслідок вживання неякісних продуктів харчування у цьому таборі отруїлося 62 дитини та п’ятеро дорослих.
“Вже відомо, що отруєння спровокувала кишкова паличка, яка була виявлена у готових стравах, що давали дітям”, — написав нардеп.
Тригубенко додав, що на факти порушення санітарних правил і норм у оздоровчому комплексі “Маяк” відреагували правоохоронці, порушивши кримінальне провадження.
“Держпрод тим часом скерував на адресу директора оздоровчого комплексу „Маяк“ „пропозиції щодо усунення виявлених порушень та організації проведення протиепідемічних заходів на об’єкті“.
Очікую, що Запорізька ОДА таки прозвітує про виконання припису Держпроду”, — резюмував Тригубенко.
Нагадаємо, через отруєння дітей у запорізькому таборі винуватців можуть посадити на півроку.