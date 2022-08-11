В ВР хотят, чтобы валютные обменники приносили в бюджет по миллиарду в год

Цитата

«В случае поддержки законопроекта парламентом бюджет будет ежемесячно получать фиксированную сумму в размере 3 минимальных зарплаты за каждый пункт обмена. Поступления составят около миллиарда гривен в год», - написал Гетманцев.

Контекст

«Обмен валют всегда считался одним из наиболее прибыльных бизнесов особенно в кризисные времена, связанные с объективным или искусственным колебанием курса гривны. Сейчас во время войны в Украине работает около 4 тыс. пунктов обмена.

Но знаете ли вы сколько налога на прибыль уплачено обменниками за 2021 год? Аж 7 млн ​​грн или, другими словами, поступления в бюджет из одного пункта обмена составляли — около 1700 грн в год», - пояснил Гетманцев и добавил, что это означает, что значительная часть денег в обменниках прошла мимо армии, пенсионеров и переселенцев в карманы владельцев обменников.

Именно поэтому нардеп зарегистрировал в парламенте инициированный НБУ законопроект о введении авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за структурные подразделения небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютой.