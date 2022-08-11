У ВР хочуть, щоб валютні обмінники приносили в бюджет по мільярду в рік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Верховній Раді зареєстрований проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі. Голова фінансового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев пояснив суть законодавчої ініціативи, повідомляє УНН.
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«У разі підтримки законопроєкту парламентом бюджет щомісячно отримуватиме фіксовану суму в розмірі 3 мінімальних зарплат за кожний пункт обміну. Надходження складуть близько мільярда гривень по року», - написав Гетманцев.
Контекст
«Обмін валют завжди вважався одним із найбільш прибуткових бізнесів особливо у кризові часи, пов'язані з об’єктивним або штучним коливанням курсу гривні. Зараз, під час війни в Україні, працює близько 4 тис. пунктів обміну.
Але чи знаєте ви скільки податку на прибуток сплачено обмінниками за 2021 рік? Аж 7 млн грн або, іншими словами, надходження до бюджету з одного пункту обміну становили — близько 1700 грн на рік», - пояснив Гетманцев та додав, що це означає, що значна частина грошей в обмінниках пройшла повз армію, пенсіонерів та переселенців у кишені власників обмінників.
Саме тому нардеп зареєстрував у парламенті ініційований НБУ законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютою.