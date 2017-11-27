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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4648 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5643 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83976 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76526 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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В ВР хотят привести пенитенциарную систему к евростандартам

В ВР хотят привести пенитенциарную систему к евростандартам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Группа народных депутатов Верховной Рады Украины разработала законопроект, который предусматривает реформирование отечественной пенитенциарной системы под европейские стандарты. Соответствующий проект Закона зарегистрирован в ВР, передает УНН.

"Целью законопроекта является превращение пенитенциарной системы за минимальные временные и материальные ресурсы на систему, которая будет возвращать человека к обществу, предотвращать от рецидивов противоправного поведения", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, задачами являются: офисы пробации, которые "отфильтруют" и вернут в общество всех правонарушителей и осужденных, для которых это возможно без заключения; заключенные, попадая в учреждения исполнения наказаний, будут ориентированы на возвращение к обществу, оплачиваемый труд, обучение, получение новой профессии, отказ от "психологии правонарушителя".

Также законопроект обязывает персонал ГПСУ соблюдать права заключенных, в том числе на свободу совести и вероисповедания; личную безопасность, свидания с родственниками, свободное расходование личных средств, тайну переписки, доступ к телефонной связи и сети Интернет и тому подобное.

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В то же время предусматривается повышение престижа работы в пенитенциарной системе, а отбор персонала будет осуществляться на прозрачных конкурсных началах, повысится ответственность персонала.

"Сеть СИЗО и учреждений исполнения наказаний, а также бытовые условия для пребывания и работы в них, будут соответствовать европейским стандартам, а уровень самофинансирования системы, включая доходы государственных предприятий при колониях и уплаченные налоги, повысится", - уверяют авторы законопроекта.

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