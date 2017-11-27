У ВР хочуть привести пенітенціарну систему до євростандартів

"Метою законопроекту є перетворення пенітенціарної системи за мінімальні часові та матеріальні ресурси на систему, яка буде повертати людину до суспільства, запобігати від рецидивів протиправної поведінки", - йдеться у пояснювальній записці.

Як зазначається, завданнями є: офіси пробації, які "відфільтрують" і повернуть у суспільство всіх правопорушників і засуджених, для яких це можливо без ув’язнення; ув’язнені, потрапляючи в установи виконання покарань, будуть орієнтовані на повернення до суспільства, оплачувану працю, навчання, отримання нової професії, відмову від "психології правопорушника".

Також законопроект зобов'язує персонал ДПСУ дотримуватися права ув’язнених, зокрема на свободу совісті і віросповідання; особисту безпеку, побачення з родичами, вільне витрачання особистих коштів, таємницю листування, доступ до телефонного зв’язку та мережі Інтернет тощо.

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Водночас передбачається підвищення престижу роботи у пенітенціарній системі, а відбір персоналу здійснюватиметься на прозорих конкурсних засадах, підвищиться відповідальність персоналу.

"Мережа СІЗО та установ виконання покарань, а також побутові умови для перебування і праці в них, відповідатимуть європейським стандартам, а рівень самофінансування системи, включаючи прибутки державних підприємств при колоніях і сплачені податки, підвищиться", - запевняють автори законопроекту.