В ВМС Украины появилась бригада морских дронов: что известно

Детали

385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ получила боевой флаг. Это подразделение, о существовании которого ранее публично не сообщалось, стало первой отдельной бригадой в истории ВМС Украины, специализирующейся на использовании морских беспилотников.

Вероятно, что именно эта бригада атакует морскими беспилотными катерами российские военные объекты в оккупированном Крыму и корабли вражеского флота в Черном море. Однако, по понятным причинам публично о деятельности 385-й отдельной бригады морских беспилотников ВМС ВСУ не сообщается.

Напомним

За последний месяц россия потеряла три корабля, два из которых были боевыми.