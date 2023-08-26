В ВМС Украины появилась бригада морских дронов: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Украинские военно-морские силы создали новую бригаду, которая будет использовать беспилотные летательные аппараты в море. Эта информация стала известной во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины, когда Президент Владимир Зеленский вручил боевые знамена новым военным частям, передает УНН со ссылкой на Mil.in.ua.
Детали
385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ получила боевой флаг. Это подразделение, о существовании которого ранее публично не сообщалось, стало первой отдельной бригадой в истории ВМС Украины, специализирующейся на использовании морских беспилотников.
Вероятно, что именно эта бригада атакует морскими беспилотными катерами российские военные объекты в оккупированном Крыму и корабли вражеского флота в Черном море. Однако, по понятным причинам публично о деятельности 385-й отдельной бригады морских беспилотников ВМС ВСУ не сообщается.
Напомним
За последний месяц россия потеряла три корабля, два из которых были боевыми.