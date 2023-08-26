У ВМС України з'явилась бригада морських дронів: що відомо

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385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ отримала бойовий прапор. Цей підрозділ, про існування якого раніше публічно не повідомлялося, став першою окремою бригадою в історії ВМС України, що спеціалізується на використанні морських безпілотників.

Ймовірно, що саме ця бригада атакує морськими безпілотними катерами російські військові об'єкти в окупованому Криму та кораблі ворожого флоту у Чорному морі. Однак, через зрозумілі причини публічно про діяльність 385-ї окремої бригади морських безпілотників ВМС ЗСУ не повідомляють.

Нагадаємо

За останній місяць росія втратила три кораблі, два з яких були бойовими.