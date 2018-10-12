В ВККС рассказали, когда все судьи пройдут квалификационное оценивание

"Судебный корпус существенно обновился. Когда новый состав ВККС в 2015 году приступил к работе, в стране было около 9 тысяч судей. Сейчас их 5,6 тыс. судей (это с учетом 2,4 тысячи вакансий) ... В 2016 году, едва услышав о проверке на добропорядочность, более 1,5 тысячи служителей Фемиды уволились. Мы уже завершили квалификационное оценивание всех 1100 судей апелляционных судов страны. В следующем году завершим процедуру по всем без исключения судьям Украины", - заявил С.Козьяков.

Напомним, документы для участия в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины подали 128 претендентов.