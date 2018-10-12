У ВККС розповіли, коли всі судді пройдуть кваліфікаційне оцінювання

“Судовий корпус суттєво оновився. Коли новий склад ВККС в 2015 році приступив до роботи, в країні було близько 9 тисяч суддів. Зараз їх 5,6 тисячі суддів (це з урахуванням 2,4 тисячі вакансій) ... У 2016 році, щойно почувши про перевірку на добропорядність, понад 1,5 тисячі служителів Феміди звільнилися. Ми вже завершили кваліфікаційне оцінювання всіх 1,1 тисяч суддів апеляційних судів країни. У наступному році завершимо процедуру по усіх без винятку суддях України”, — заявив С.Козьяков.

Нагадаємо, документи для участі у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду України подали 128 претендентів.