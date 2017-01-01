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В военной части в Николаевской области солдаты массово заболели гриппом

В военной части в Николаевской области солдаты массово заболели гриппом

Киев • УНН

 • 9762 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 1 января. УНН. В Николаевской области в одной из военных частей ВСУ солдаты массово заболели гриппом. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник медицинской службы, старший лейтенант Виталий Папушой, сообщает УНН.

По его словам, в части несколько десятков срочников, которые болеют гриппом. Начальник медслужбы также добавил несколько фотографий больных солдат.

Напомним, как сообщал УНН, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 23,8% .

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