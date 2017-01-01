У військовій частині на Миколаївщині солдати масово захворіли на грип
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 1 січня. УНН. На Миколаївщині в одній з військових частин ЗСУ солдати масово захворіли на грип. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник медичної служби, старший лейтенант Віталій Папушой, повідомляє УНН.
За його словами, у частині декілька десятків строковиків, які хворіють на грип. Начальник медслужби також додав кілька фотографій хворих солдатів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, рівень захворюваності на грип і ГРВІ у Києві знизився на 23,8%.