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Расстрел в Днепре: в воинской части, где служил Артемий Рябчук, начались обыски

Расстрел в Днепре: в воинской части, где служил Артемий Рябчук, начались обыски

Киев • УНН

 • 22500 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Следователи ГБР пришли с обысками в воинскую часть, где проходил службу Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле нацгвардейцев в Днепре, передает УНН со ссылкой на сообщение Бюро.

Детали

По данным Бюро, с целью проверки обстоятельств, которые могли стать предпосылкой или причиной совершения преступления, следователи ГБР проводят неотложный обыск в военной части Национальной гвардии Украины, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослуживцев на Южмаше Артемий Рябчук.

Сотрудники Бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работы с личным составом, работы психологов соответствующего подразделения, необходимые для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли-четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

Кировский районный суд Днепропетровска сегодня в 16:00 начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемию Рябчуку.

Прокуратура будет просить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

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