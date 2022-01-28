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Розстріл у Дніпрі: у військовій частині, де служив Артемій Рябчук, розпочались обшуки

Розстріл у Дніпрі: у військовій частині, де служив Артемій Рябчук, розпочались обшуки

Київ • УНН

 • 22512 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Слідчі ДБР прийшли з обшуками у військову частину, де проходив службу Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі нацгвардійців у Дніпрі, передає УНН із посиланням на повідомлення Бюро.

Деталі

За даними Бюро, з метою перевірки обставин, які могли стати передумовами чи причиною вчинення злочину, слідчі ДБР проводять невідкладний обшук у військовій частині Національної гвардії України, де проходив службу підозрюваний у вбивстві співслужбовців на Південмаші Артемій Рябчук.

Працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного та повного розслідування даного кримінального провадження.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.

Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

Кіровський районний суд Дніпропетровська сьогодні о 16:00 розпочав розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемію Рябчуку.

Прокуратура проситиме підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Українські Національні Новини

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