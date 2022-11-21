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В войне рф против Украины погиб российский полицейский, осужденный за убийство жены - росСМИ

В войне рф против Украины погиб российский полицейский, осужденный за убийство жены - росСМИ

Киев • УНН

 • 397910 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Полицейский из города Ростова-на-Дону в россии, получивший 15 лет лишения свободы за убийство жены, погиб на войне против Украины. Об этом информирует УНН, ссылаясь на росСМИ.

Детали

Сообщается, что в 2018 году бывший майор полиции Сергей Кадацкий был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство жены и покушение на убийство тестя. В пьяном состоянии он устроил стрельбу по иномарке, в которой находились его жена и тесть. Женщина погибла на месте, раненному тестю удалось покинуть машину. Во время задержания пьяный Кадацкий повторял: "Я мент!".

В колонии бывшего полицейского завербовали в российскую частную военную компанию "Вагнер" и отправили на войну, где он погиб, пишут росСМИ.

Напомним

Вчера, 20 ноября, Генштаб ВС Украины сообщил, что потери врага в Украине превысили 84 тысяч.

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