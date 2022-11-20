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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Генштаб повідомив, що втрати ворога перевищили 84 тисячі

Генштаб повідомив, що втрати ворога перевищили 84 тисячі

Київ • УНН

 • 321763 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Втрати російських окупантів в Україні вже перевищили 84 тисячі осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, передає УНН.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 листопада орієнтовно становили 84210 (330 окупантів загинуло за минулу добу).

Також знищено:
ворожих танків - 2886 (+1) одиниць,
бойових броньованих машин - 5817 (+2) одиниць,
артилерійських систем – 1868 (+1) одиниць,
РСЗВ – 393 одиниць,
засоби ППО ‒ 209 одиниць,
літаків – 278 одиниць,
гелікоптерів – 261 одиниця,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1) одиниць,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) одиниця.
Від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України знищено ворожі крилаті ракети ‒ 480, кораблі /катери ‒ 16 од, спеціальна техніка ‒ 161.

Дані уточнюються.

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