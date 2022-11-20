Генштаб повідомив, що втрати ворога перевищили 84 тисячі

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 листопада орієнтовно становили 84210 (330 окупантів загинуло за минулу добу).

Також знищено:

ворожих танків - 2886 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин - 5817 (+2) одиниць,

артилерійських систем – 1868 (+1) одиниць,

РСЗВ – 393 одиниць,

засоби ППО ‒ 209 одиниць,

літаків – 278 одиниць,

гелікоптерів – 261 одиниця,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) одиниця.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України знищено ворожі крилаті ракети ‒ 480, кораблі /катери ‒ 16 од, спеціальна техніка ‒ 161.

Дані уточнюються.