Генштаб повідомив, що втрати ворога перевищили 84 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Втрати російських окупантів в Україні вже перевищили 84 тисячі осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, передає УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 листопада орієнтовно становили 84210 (330 окупантів загинуло за минулу добу).
Також знищено:
ворожих танків - 2886 (+1) одиниць,
бойових броньованих машин - 5817 (+2) одиниць,
артилерійських систем – 1868 (+1) одиниць,
РСЗВ – 393 одиниць,
засоби ППО ‒ 209 одиниць,
літаків – 278 одиниць,
гелікоптерів – 261 одиниця,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1) одиниць,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) одиниця.
Від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України знищено ворожі крилаті ракети ‒ 480, кораблі /катери ‒ 16 од, спеціальна техніка ‒ 161.
Дані уточнюються.