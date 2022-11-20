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Генштаб сообщил, что потери врага превысили 84 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Потери российских оккупантов в Украине уже превысили 84 тысячи человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, передает УНН.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 ноября ориентировочно составляли 84 210 (330 оккупантов погибло за минувшие сутки).

Также уничтожено:
вражеских танков – 2886 (+1) единиц,
боевых бронированных машин – 5817 (+2) единиц,
артиллерийских систем – 1868 (+1) единиц,
РСЗО – 393 единиц,
средства ПВО – 209 единиц,
самолетов – 278 единиц,
вертолетов – 261 единица,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 ( +1) единиц,
автомобильной техники и автоцистерн – 4371 (+3) единица.
С начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожены вражеские крылатые ракеты – 480, корабли/катера – 16 ед, специальная техника – 161.

Данные уточняются.

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