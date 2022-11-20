Генштаб сообщил, что потери врага превысили 84 тысяч

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 ноября ориентировочно составляли 84 210 (330 оккупантов погибло за минувшие сутки).

Также уничтожено:

вражеских танков – 2886 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 5817 (+2) единиц,

артиллерийских систем – 1868 (+1) единиц,

РСЗО – 393 единиц,

средства ПВО – 209 единиц,

самолетов – 278 единиц,

вертолетов – 261 единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 ( +1) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4371 (+3) единица.

С начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожены вражеские крылатые ракеты – 480, корабли/катера – 16 ед, специальная техника – 161.

Данные уточняются.