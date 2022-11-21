У війні рф проти Україні загинув російський поліцейський, засуджений за вбивство дружини - росЗМІ

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Повідомляється, що у 2018 році колишнього майора поліції Сергія Кадацького засудили на 15 років позбавлення волі за вбивство дружини та замах на вбивство тестя. П'яним він влаштував стрілянину по іномарці, у якій перебували його дружина та тесть. Жінка загинула на місці, пораненому тестеві вдалося залишити машину. Під час затримання п'яний Кадацький повторював: "Я ж мент!".

У колонії колишнього поліцейського завербували до російської приватної військової компанії "Вагнер" та відправили на війну, де він загинув, пишуть росЗМІ.

Нагадаємо

Вчора, 20 листопада, Генштаб ЗС України повідомив, що втрати ворога в Україні перевищили 84 тисячі.