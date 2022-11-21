У війні рф проти Україні загинув російський поліцейський, засуджений за вбивство дружини - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Поліцейський з міста Ростова-на-Дону у росії, який отримав 15 років позбавлення волі за вбивство дружини, загинув на війні проти України. Про це інформує УНН, посилаючись на росЗМІ.
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Повідомляється, що у 2018 році колишнього майора поліції Сергія Кадацького засудили на 15 років позбавлення волі за вбивство дружини та замах на вбивство тестя. П'яним він влаштував стрілянину по іномарці, у якій перебували його дружина та тесть. Жінка загинула на місці, пораненому тестеві вдалося залишити машину. Під час затримання п'яний Кадацький повторював: "Я ж мент!".
У колонії колишнього поліцейського завербували до російської приватної військової компанії "Вагнер" та відправили на війну, де він загинув, пишуть росЗМІ.
Нагадаємо
Вчора, 20 листопада, Генштаб ЗС України повідомив, що втрати ворога в Україні перевищили 84 тисячі.