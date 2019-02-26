В Армении засняли редкого леопарда

"Это первый случай в Армении, когда леопард был заснят человеком. До этого мы могли видеть это животное только через фотоловушки", - говорится в сообщении.



Напомним, численность дальневосточных леопардов - самых редких кошек на планете - за последнее десятилетие выросла втрое.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леопард в Непале помешал работе аэропорта



Напомним, в зоопарке Нэшвилля родился первый дымчатый леопард в результате искусственного оплодотворения.