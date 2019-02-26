В Армении засняли редкого леопарда
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Вайоц Дзорской области Армении инспекторы охраняемого участка "Арпа" во время очередного обхода засняли кавказского леопарда. Об этом сообщается на странице Facebook армянского филиала Всемирного фонда дикой природы.
"Это первый случай в Армении, когда леопард был заснят человеком. До этого мы могли видеть это животное только через фотоловушки", - говорится в сообщении.
Напомним, численность дальневосточных леопардов - самых редких кошек на планете - за последнее десятилетие выросла втрое.
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Напомним, в зоопарке Нэшвилля родился первый дымчатый леопард в результате искусственного оплодотворения.