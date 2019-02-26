У Вірменії зняли на відео рідкісного леопарда
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Вайоц Дзорской області Вірменії інспектори ділянки, що охороняється "Арпа" під час чергового обходу зняли кавказького леопарда. Про це повідомляється на сторінці Facebook вірменської філії Всесвітнього фонду дикої природи.
"Це перший випадок в Вірменії, коли леопард був знятий людиною. До цього ми могли бачити цю тварину тільки через фотопастки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, чисельність далекосхідних леопардів - найрідкісніших кішок на планеті - за останнє десятиліття зросла втричі.
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Нагадаємо, в зоопарку Нешвілля народився перший димчастий леопард в результаті штучного запліднення.