У Вірменії зняли на відео рідкісного леопарда

"Це перший випадок в Вірменії, коли леопард був знятий людиною. До цього ми могли бачити цю тварину тільки через фотопастки", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, чисельність далекосхідних леопардів - найрідкісніших кішок на планеті - за останнє десятиліття зросла втричі.



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Нагадаємо, в зоопарку Нешвілля народився перший димчастий леопард в результаті штучного запліднення.