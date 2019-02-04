В выпускном альбоме губернатора штата Вирджиния нашли расистское фото
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм объявил, что не фотографировался в расистском костюме для фото со своего выпускного студенческого альбома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию издания The New York Times.
Выступление Нортэма на субботней пресс-конференции противоречит его предыдущему заявлению, сделанному накануне. “Я очень сожалею, что принял решение сняться для этой фотографии”, — говорится в обращении Нортэма от 1 февраля на его официальном сайте.
Нортэм признал, что использовал черный грим (блэкфейс) для костюма Майкла Джексона в танцевальном конкурсе в 1984 году — тогда же, когда был выпущен альбом.
Представители его собственной Демократической, а также Республиканской партии призвали Нортэма подать в отставку. Президент Дональд Трамп назвал непростительным решение Нортэма отказаться от своих слов про фотографию. Губернатор отказался сложить полномочия.