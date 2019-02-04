У випускному альбомі губернатора штату Вірджинія знайшли расистське фото
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Губернатор американського штату Вірджинія Ральф Нортем оголосив, що не фотографувався в расистському костюмі для фото зі свого випускного студентського альбому. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію видання The New York Times.
Виступ Нортема на суботній прес-конференції суперечить його попередній заяві, зробленій напередодні. “Я дуже шкодую, що прийняв рішення знятися для цієї фотографії”, — йдеться у зверненні Нортема від 1 лютого на його офіційному сайті.
Нортем визнав, що використовував чорний грим (блекфейс) для костюма Майкла Джексона в танцювальному конкурсі в 1984 році — тоді ж, коли був випущений альбом.
Представники його власної Демократичної, а також Республіканської партії закликали Нортема подати у відставку. Президент Дональд Трамп назвав неприпустимим рішення Нортема відмовитися від своїх слів про фотографію. Губернатор відмовився скласти повноваження.