У випускному альбомі губернатора штату Вірджинія знайшли расистське фото

Виступ Нортема на суботній прес-конференції суперечить його попередній заяві, зробленій напередодні. “Я дуже шкодую, що прийняв рішення знятися для цієї фотографії”, — йдеться у зверненні Нортема від 1 лютого на його офіційному сайті.

Нортем визнав, що використовував чорний грим (блекфейс) для костюма Майкла Джексона в танцювальному конкурсі в 1984 році — тоді ж, коли був випущений альбом.

Представники його власної Демократичної, а також Республіканської партії закликали Нортема подати у відставку. Президент Дональд Трамп назвав неприпустимим рішення Нортема відмовитися від своїх слів про фотографію. Губернатор відмовився скласти повноваження.