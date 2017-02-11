В исправительной колонии на Николаевщине повесился осужденный

ЧП произошло в локальной зоне отделения ресоциализации.

Погибший мужчина, житель Николаевской области, был осужден за кражу к 4 годам лишения свободы. На место прибыли сотрудники прокуратуры Николаевской области и оперативно-следственная группа полиции.

По информации источника, основной причиной, побудившей осужденного совершить самоубийство, рассматривают несогласие с приговором суда.

В настоящее время по обстоятельствам совершенного суицида проводится служебная проверка.