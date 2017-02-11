У виправній колонії на Миколаївщині повісився засуджений

Надзвичайна подія сталася в локальній зоні відділення ресоціалізації.

Загиблий чоловік, мешканець Миколаївської області, був засуджений за крадіжку до 4 років позбавлення волі. На місце прибули співробітники прокуратури Миколаївської області та оперативно-слідча група поліції.

За інформацією джерела, основною причиною, яка спонукала засудженого скоїти самогубство, розглядають незгоду із вироком суду.

На цей час за обставинами вчиненого суїциду проводиться службова перевірка.