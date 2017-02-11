У виправній колонії на Миколаївщині повісився засуджений
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні, 11 лютого, в Ольшанській виправній колонії (№ 53), що на Миколаївщині, один із засуджених вчинив самогубство шляхом повішання. Про це УНН стало відомо із власних джерел у виправній установі.
Надзвичайна подія сталася в локальній зоні відділення ресоціалізації.
Загиблий чоловік, мешканець Миколаївської області, був засуджений за крадіжку до 4 років позбавлення волі. На місце прибули співробітники прокуратури Миколаївської області та оперативно-слідча група поліції.
За інформацією джерела, основною причиною, яка спонукала засудженого скоїти самогубство, розглядають незгоду із вироком суду.
На цей час за обставинами вчиненого суїциду проводиться службова перевірка.