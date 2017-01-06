В Виннице почтили память В.Стуса
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня в Виннице студенты и преподаватели Донецкого национального университета собрались возле памятника Василию Стусу, чтобы отдать дань поэту и публицисту в день его рождения, передает корреспондент УНН-Центр.
"Сегодня бы нашему земляку, который родился в селе Рахновка Гайсинского района, поэту и переводчику, Герою Украины Василию Стусу исполнилось 79 лет. Он имеет тесные связи с донецким университетом, ведь в 1954 году учился на историко-филологическом факультете Донецкого пединститута. А в июле 2016 года МОН позволило ДонНУ иметь имя Василия Стуса", - отметили присутствующие на мероприятии.
Справка: Василий Стус родился 6 января 1938 года во селе Рахновка Гайсинского района Винницкой области. Умер - 4 сентября 1985 в лагере ВС-389/36-1 у села Кучино (Пермский край, РСФСР). Украинский поэт, переводчик, прозаик, литературовед, правозащитник. Один из самых активных представителей украинского культурного движения шестидесятников. Лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко (1990), Герой Украины (2005, посмертно). За собственные убеждения о необходимости сохранения и развития украинской культуры Василий Стус подвергся репрессиям со стороны советской власти, его творчество было запрещено, а он сам был осужден к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.