У Вінниці вшанували пам'ять В.Стуса

“Сьогодні б нашому земляку, який народився у селі Рахнівка Гайсинського району, поету і перекладачу, Герою України Василю Стусу виповнилося 79 років. Він має тісні зв’язки з донецьким університетом, адже у 1954 році навчався на історико-філологічному факультеті Донецького педінституту. А у липні 2016 року МОН дозволило ДонНУ мати ім’я Василя Стуса”, — зазначили присутні на заході.

Довідка УНН: Василь Стус народився 6 січня 1938 у селі Рахнівка Гайсинського району Вінницької області. Помер — 4 вересня 1985 у таборі ВС-389/36-1 біля села Кучино (Пермський край, РРФСР). Український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Один із найактивніших представників українського культурного руху шістдесятників. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка (1990), Герой України (2005, посмертно). За власні переконання щодо необхідності збереження й розвитку української культури Василь Стус зазнав репресій з боку радянської влади, його творчість була заборонена, а він сам був засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де й загинув.