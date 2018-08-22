В сентябре крупнейший столичный застройщик анонсировал повышение цен

Старые цены будут действовать до 14 сентября включительно.

В компании объяснили такой шаг рядом причин, в частности ростом стоимости строительно-монтажных работ. Себестоимость строительства выросла ориентировочно на 25%. Также растет зарплата строителей.

В то же время, в компании отметили, что спрос на жилую недвижимость, несмотря на летний период, довольно активен. И предложили воспользоваться финансовыми инструментами, которые предлагает "Киевгорстрой": рассрочка, ипотека или скидки до 25% при условии стопроцентной оплаты.