У вересні найбільший столичний забудовник анонсував підвищення цін
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. З 15 вересня “Київміськбуд” збільшує вартість квадратного метру житлової та комерційної нерухомості, про це УНН повідомили у прес-службі холдингу.
Старі ціни діятимуть до 14 вересня включно.
У компанії пояснили такий крок низкою причин, зокрема зростанням вартості будівельно-монтажних робіт. Собівартість будівництва зросла орієнтовно на 25%. Також зростає зарплата будівельників.
Водночас, у компанії зауважили, що попит на житлову нерухомість, незважаючи на літній період, доволі активний. І запропонували скористатися фінансовими інструментами, які пропонує “Київміськбуд”: розстрочка, іпотека чи знижки до 25% за умови стовідсоткової оплати.