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В Венесуэле оставлены на произвол судьбы миллионы животных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Эмиграция более чем трех с половиной миллионов венесуэльцев привела к массовому отказу от домашних животных. По данным Voluntarios Proteccionistas - ассоциации, занимающейся спасением животных, - на улице остались более трех миллионов собак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

"Кризис вынудил людей покинуть страну и оставить своих питомцев, другие просто бросают их, потому что больше не могут их содержать, - объяснила президент ассоциации Voluntarios Proteccionistas Алисия Веласко Визо.  Она добавила, что гуманитарная помощь требуется и животным.

Содержание домашних животных означает для активистов миллионные расходы в местной валюте. "Мы не можем содержать их всех на нашу зарплату в 6 долларов, если пакет с кормом для собак стоит от 50 до 150 долларов. Кошачий корм стоит от 70 до 200 долларов, - говорит Веласко, - Мы питаемся от случая к случаю, сама я ем только два раза в день".

Кризис также отразился на ветеринарных клиниках и зоомагазинах. Для домашних животных нет лекарств, а если и получается их найти, они стоят слишком дорого.

Голод заставил некоторых венесуэльцев начать охоту на бездомных животных. Ранее Венесуэла уже сталкивалась с тем, что животных в зоопарках убивали ради мяса. В 2016 году из зоопарка в Каракасе были похищены не менее 40 животных. Пострадали и другие зоопарки в разных частях страны.

В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более 25 человек. В то же время, согласно подсчетам оппозиции, с 23 февраля в Колумбию перешли около 160 силовиков, не пожелавших подчиняться приказам Мадуро.

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