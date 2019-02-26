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У Венесуелі залишені напризволяще мільйони тварин

У Венесуелі залишені напризволяще мільйони тварин

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Еміграція більш ніж трьох з половиною мільйонів венесуельців привела до масової відмови від домашніх тварин. За даними Voluntarios Proteccionistas - асоціації, що займається порятунком тварин, - на вулиці залишилися понад три мільйони собак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

"Криза змусила людей покинути країну і залишити своїх вихованців, інші просто кидають їх, тому що більше не можуть їх утримувати, - пояснила президент асоціації Voluntarios Proteccionistas Алісія Веласко Візо. Вона додала, що гуманітарна допомога потрібна і тваринам.

Утримання домашніх тварин означає для активістів мільйонні витрати в місцевій валюті. "Ми не можемо утримувати їх усіх на нашу зарплату в 6 доларів, якщо пакет з кормом для собак коштує від 50 до 150 доларів. Котячий корм коштує від 70 до 200 доларів, - каже Веласко, - Ми харчуємося від випадку до випадку, сама я їм тільки два рази в день".

Криза також позначився на ветеринарних клініках і зоомагазинах. Для домашніх тварин немає ліків, а якщо і виходить їх знайти, вони коштують надто дорого.

Голод змусив деяких венесуельців почати полювання на безпритульних тварин. Раніше Венесуела вже стикалася з тим, що тварин в зоопарках вбивали заради м'яса. У 2016 році із зоопарку в Каракасі було викрадено не менше 40 тварин. Постраждали й інші зоопарки в різних частинах країни.

В ході заворушень в країні постраждали сотні людей, в тому числі десятки громадян Колумбії. За різними даними, загинули від чотирьох до більш ніж 25 осіб. У той же час, згідно з підрахунками опозиції, з 23 лютого в Колумбію перейшли близько 160 силовиків, які не побажали підкорятися наказам Мадуро.

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