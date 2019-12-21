В Венесуэле разбился самолет, 9 человек погибли

"В самолете, который улетел от горной арки Гуасипати, штат Боливар, было девять пассажиров... Власти подтвердили гибель всех людей на борту, объявив, что дело будут расследовать два прокурора", - говорится в сообщении.

Основной версией аварии властиа указывает человеческий фактор.

Как сообщалось ранее в УНН, в Канаде упал самолет, погибли три человека.