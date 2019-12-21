У Венесуелі розбився літак, 9 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Венесуелі літак Beechcraft 100 King Air зазнав аварії за вісім кілометрів від аеропорту Каракаса. В результаті події загинули 9 осіб. Про це повідомляє Infobae, інформує УНН.
"У літаку, який відлетів від гірничої арки Гуасіпаті, штат Болівар, було дев'ятеро пасажирів... Влада підтвердила загибель усіх людей на борту, оголосивши, що справу будуть розслідувати два прокурори", - йдеться у повідомленні.
Основною версією аварії влада вказують людський фактор.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Канаді впав літак, загинули три людини.