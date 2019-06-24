В Венесуэле приземлился военный самолет РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В аэропорту столицы Венесуэлы Каракаса приземлился самолет воздушно-космических сил Российской Федерации Ил-62. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Кроме того, эту информацию также подтвердил сервис Flightradar24, который отслеживает полеты самолетов в реальном времени.
Напомним, 24 марта два российских военных самолета приземлились в аэропорту столицы Венесуэлы Каракаса. В частности, на борту одного из самолетов были около 100 военных.