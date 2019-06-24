У Венесуелі приземлився військовий літак РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. В аеропорту столиці Венесуели Каракаса приземлився літак повітряно-космічних сил Російської Федерації Іл-62. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Крім того, цю інформацію також підтвердив сервіс Flightradar24, який відстежує польоти літаків в реальному часі.
Нагадаємо, 24 березня два російські військові літаки приземлилися в аеропорту столиці Венесуели Каракаса. Зокрема, на борту одного з літаків були близько 100 військових.