У Венедиктовой сделали заявление по делу MH17

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Дело о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 нуждается в международной правовой оценке и привлечению к ответственности всех виновных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Как показала трагедия рейса МН17, последствия вооруженного конфликта на территории Украины имеют значительно большие масштабы, поэтому роль международного сообщества является крайне важной. Эта трагедия нуждается в международной правовой оценке и привлечении к ответственности всех виновных. Сейчас продолжаются судебные слушания в Окружном суде Гааги по четырем обвиняемых в сбивании "Боинга" Малазийских авиалиний, в результате которого погибли все 298 пассажиров и члены экипажа", - говорится в сообщении.

По словам заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, курирующего направление расследования военных преступлений и преступлений против человечности, вклад каждого государства в осуществление правосудия за самые тяжкие преступления и, соответственно, в развитие международного уголовного и гуманитарного права является крайне важным.

"Практика меняется, а опыт одних стран перенимают другие, которые вынужденно столкнулись с фактами совершения военных преступлений и преступлений против человечности на их территории. Кроме того, высокий уровень кооперации между государствами может помочь в тех ситуациях, когда исполнителя международных преступлений невозможно привлечь к ответственности усилиями системы правосудия одной страны", - отметил Мамедов.

Он отметил, что сейчас Украина на своем примере чувствует важность и роль международного правосудия.

"В настоящее время на рассмотрении в Офисе Прокурора Международного уголовного суда находятся 14 информационных сообщений по фактам серьезных нарушений норм международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях АР Крым и Донбасса: умышленные убийства, пытки, депортация или насильственное перемещение населения, умышленное направление нападений на гражданское население и гражданские объекты", - отмечается в сообщении.

Напомним, шесть лет назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.

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