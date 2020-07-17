У Венедіктової зробили заяву у справі MH17

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Справа щодо катастрофи малазійського Boeing рейсу МН17 потребує міжнародної правової оцінки та притягнення до відповідальності всіх винних. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

“Як показала трагедія рейсу МН17, наслідки збройного конфлікту на території України мають значно більші масштаби, тому роль міжнародної спільноти є вкрай важливою. Ця трагедія потребує міжнародної правової оцінки та притягнення до відповідальності всіх винних. Наразі тривають судові слухання в Окружному суді Гааги щодо чотирьох обвинувачених у збитті „Боїнгу“ Малазійских авіаліній, в результаті якого загинули всі 298 пасажирів та члени екіпажу”, — йдеться в повідомленні.

За словами, заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, який курує напрям розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, внесок кожної держави у здійснення правосуддя за найтяжчі злочини та, відповідно, у розвиток міжнародного кримінального та гуманітарного права є вкрай важливим.

“Практика змінюється, а досвід одних країн переймають інші, що вимушено зіштовхнулися з фактами вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності на їх території. Крім того, високий рівень кооперації між державами може допомогти в тих ситуаціях, коли виконавця міжнародних злочинів неможливо притягнути до відповідальності зусиллями системи правосуддя однієї країни”, — зазначив Мамедов.

Він наголосив, що зараз Україна на своєму прикладі відчуває важливість та роль міжнародного правосуддя.

“На теперішній час на розгляді в Офісі Прокурора Міжнародного кримінального суду перебувають 14 інформаційних повідомлень за фактами серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях АР Крим та Донбасу: умисні вбивства, катування, депортація або насильницьке переміщення населення, умисне спрямування нападів на цивільне населення та цивільні об’єкти”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, шість років тому — 17 липня 2014 року — на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Як повідомляв УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.

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