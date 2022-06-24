В Великобритании обвиняют двух нигерийцев, желающих сдать ребенка на органы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Британская полиция в четверг предъявила обвинение мужчине и женщине в сговоре привезти ребенка в Великобританию с целью изъятия органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
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Столичная полиция Лондона заявила, что нигериец (60 лет) и его подруга (55 лет) обвиняются в заговоре, чтобы провезти ребенка в Соединенное Королевство, чтобы сдать на органы. Подозреваемые являются гражданами Нигерии.
Они находятся под стражей и должны предстать перед лондонским судом. В полиции сообщили, что ребенка доставили в безопасное место.
В полиции заявили, что детективы приступили к расследованию после того, как в мае их предупредили о потенциальных преступлениях современного рабства.
Напомним
Во время службы в Нигерии неизвестные напали на церковь: погибли 50 человек.