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У Великобританії звинувачують двох нігерійців, які хотіли здати дитину на органи

У Великобританії звинувачують двох нігерійців, які хотіли здати дитину на органи

Київ • УНН

 • 167690 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Британська поліція у четвер висунула звинувачення чоловікові та жінці у змові привезти дитину до Великобританії з метою вилучення органів. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Столична поліція Лондона заявила, що нігерієць (60 років) та його подруга (55 років), звинувачуються в змові аби провезти дитину до Сполученого Королівства, щоб здати на органи. Підозрювані є громадянами Нігерії.

Вони перебувають під вартою і мають постати перед лондонським судом. У поліції повідомили, що дитину доставили в безпечне місце.

У поліції заявили, що детективи розпочали розслідування після того, як у травні їх попередили про потенційні злочини сучасного рабства.

Нагадаємо

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