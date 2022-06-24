У Великобританії звинувачують двох нігерійців, які хотіли здати дитину на органи

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Столична поліція Лондона заявила, що нігерієць (60 років) та його подруга (55 років), звинувачуються в змові аби провезти дитину до Сполученого Королівства, щоб здати на органи. Підозрювані є громадянами Нігерії.

Вони перебувають під вартою і мають постати перед лондонським судом. У поліції повідомили, що дитину доставили в безпечне місце.

У поліції заявили, що детективи розпочали розслідування після того, як у травні їх попередили про потенційні злочини сучасного рабства.

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Під час служби в Нігерії невідомі напали на церкву: загинуло 50 людей.