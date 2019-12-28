В Великобритании обнародовали "зимний" список награжденных королевой Елизаветой II за особые заслуги
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Британский певец и композитор Элтон Джон, барабанщик группы Queen Роджер Тейлор и кинорежиссер Стив Маккуин вошли в число лиц, которые были награждены самыми почетными орденами Великобритании, включая орден Британской Империи. Список лауреатов государственных наград был размещен на правительственном сайте в пятницу вечером. Он по традиции публикуется дважды в год - перед Новым годом и в июне, когда королева Великобритании Елизавета II празднует официальный день рождения, информирует УНН со ссылкой на BBC News.
В этом году в “зимнем” списке значатся имена 1097 человек — как знаменитостей, так и простых британцев, удостоенных награды за служение обществу. Элтон Джон, записанный в рыцари еще в 1998 году, за выдающиеся достижения в области музыки, был награжден орденом Кавалеров почета, число владельцев которого не может превышать 65 человек, не считая самого британского монарха. Соучредитель рок-группы Queen Тейлор стал офицером ордена Британской империи вслед за басистом группы Брайаном Мэйемом, который стал командором ордена в 2005 году, однако пока так и не является владельцем более высокого звания, дающего право на рыцарский титул.
Маккуин, который был удостоен премии “Оскар” как продюсер снятого им же фильма “12 лет рабства” (12 Years a Slave, 2013), также стал командором ордена Британской империи. Столь же высокой чести был удостоен британский театральный и кинорежиссер Сэм Мендес, получивший “Оскар” за свой дебютный фильм “Красота по-американски” (American Beauty, 1999), а впоследствии снял два фильма бондианы.
Среди знаменитостей, которые получили награду: австралийская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, что наиболее известна благодаря своей роли в мюзикле “Бриолин” (Grease, 1978), автор популярного телесериала “Острые козырьки” (Peaky Blinders 2013) Стивен Найт, а также бывший лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Данкан Смит.
Орден Британской империи был основан в 1917 году королем Георгом V — дедом Елизаветы II. Всего существует пять категорий этой награды. Ниже из них считается звания кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры данного ордена, потом — командоры, и, наконец, рыцари-командоры и рыцари Большого креста. Две последние категории автоматически наделяют своих владельцев рыцарскими титулами “сэр” (у мужчин) и “дама” (у женщин).
Напомним, в “летнее” список награжденных орденами Британской империи вошли, в частности, актриса Оливия Колман и глава MI-5.