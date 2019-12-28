У Великобританії оприлюднили "зимовий" список нагороджених королевою Єлизаветою ІІ за особливі заслуги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Британський співак і композитор Елтон Джон, барабанщик групи Queen Роджер Тейлор і кінорежисер Стів Макквін увійшли в число осіб, які були нагороджені самими почесними орденами Великобританії, включаючи орден Британської Імперії. Список лауреатів державних нагород, розміщений на урядовому сайті в п’ятницю ввечері. Він за традицією публікується двічі на рік — перед Новим роком і в червні, коли королева Великобританії Єлизавета II святкує офіційний день народження, інформує УНН із посиланням на BBC News.
В цьому році в “зимовому” списку значаться імена 1097 осіб — як знаменитостей, так і звичайних британців, удостоєних нагороди за служіння суспільству. Елтон Джон, записаний в лицарі ще в 1998 році, за видатні досягнення в галузі музики був нагороджений орденом Кавалерів пошани, число власників якого не може перевищувати 65 осіб, не рахуючи самого британського монарха. Співзасновник рок-групи Queen Тейлор став офіцером ордена Британської імперії слідом за басистом групи Брайаном Мейем, який став командором ордена в 2005 році, проте поки так і не є власником більш високого звання, що дає право на лицарський титул.
Макквін, що був удостоєний премії “Оскар” як продюсер знятого ним же фільму “12 років рабства” (12 Years a Slave, 2013), також став командором ордена Британської імперії. Настільки ж високої честі був удостоєний британський театральний і кінорежисер Сем Мендес, який отримав “Оскар” за свій дебютний фільм “Краса по-американськи” (American Beauty, 1999), а згодом зняв два фільми бондіани.
Серед знаменитостей, які отримали нагороду: австралійська актриса і співачка Олівія Ньютон-Джон, найбільш відома завдяки своїй ролі в мюзиклі “Бріолін” (Grease, 1978), автор популярного телесеріалу “Гострі козирки” (Peaky Blinders, 2013) Стівен Найт, а також колишній лідер Консервативної партії Великої Британії Іен Данкан Сміт.
Орден Британської імперії був заснований в 1917 році королем Георгом V — дідом Єлизавети II. Всього існує п’ять категорій цієї нагороди. Нижчою з них вважається звання кавалера ордена Британської імперії, далі йдуть офіцери даного ордена, потім — командори, і, нарешті, лицарі-командори та лицарі Великого хреста. Дві останні категорії автоматично наділяють своїх власників лицарськими титулами “сер” (у чоловіків) і “дама” (у жінок).
Нагадаємо, у “літній” список нагороджених орденами Британської імперії увійшли, зокрема, актриса Олівія Колман і глава MI-5.