У Великобританії оприлюднили "зимовий" список нагороджених королевою Єлизаветою ІІ за особливі заслуги

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Британський співак і композитор Елтон Джон, барабанщик групи Queen Роджер Тейлор і кінорежисер Стів Макквін увійшли в число осіб, які були нагороджені самими почесними орденами Великобританії, включаючи орден Британської Імперії. Список лауреатів державних нагород, розміщений на урядовому сайті в п’ятницю ввечері. Він за традицією публікується двічі на рік — перед Новим роком і в червні, коли королева Великобританії Єлизавета II святкує офіційний день народження, інформує УНН із посиланням на BBC News.