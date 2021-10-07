В Великобритании пациенту удалили "рекордные '' почки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Мужчине удалили обе почки после того, как они увеличились до, по словам хирургов, "рекордных" размеров. В целом органы, кооторые достали у Уоррена Хиггса, весили 35 кг. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Хирурги сообщили Уоррену Хиггсу, что "во всех отношениях" он установил новый рекорд по размеру своей самой большой почки.
Хиггс рассказал, что его большая правая почка весила около 15 кг с дополнительными 5 кг жидкости.
Считалось, что предыдущая самая тяжелая почка в мире была весом 7,4 кг, удаленная в Индии.
По словам врачей, пять лет назад из-за наследуемого заболевания почки Хиггса выросли в пять раз больше, чем следовало бы.
Хиггс рассказал, что ему была необходима "спасательная" двухчасовая операция, поскольку почки начали раздавливать его легкие, желудок и сердце.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свинина, шпинат, чипсы: список опасных для почек продуктов