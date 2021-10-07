У Великій Британії пацієнту видалили "рекордні'' нирки

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Хірурги повідомили Уоррену Хіггсу, що "в усіх відношеннях" він встановив новий рекорд за розміром своєї найважчою нирки.

Хіггс розповів, що його велика права нирка важила близько 15 кг з додатковими 5 кг рідини.

Вважалося, що попередня найважча нирка в світі була вагою 7,4 кг, видалена в Індії.

За словами лікарів, п'ять років тому через успадковане захворювання нирки Хіггса виросли в п'ять разів більше, ніж варто було б.

Хіггс розповів, що йому була необхідна "рятувальна" двогодинна операція, оскільки нирки почали роздавлювати його легені, шлунок і серце.

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