У Великій Британії пацієнту видалили "рекордні'' нирки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Чоловікові видалили обидві нирки після того, як вони збільшилися до, за словами хірургів, "рекордних" розмірів. В цілому органи, які дістали в Уоррена Хіггса, важили 35 кг. Про це пише ВВС, передає УНН.
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Хірурги повідомили Уоррену Хіггсу, що "в усіх відношеннях" він встановив новий рекорд за розміром своєї найважчою нирки.
Хіггс розповів, що його велика права нирка важила близько 15 кг з додатковими 5 кг рідини.
Вважалося, що попередня найважча нирка в світі була вагою 7,4 кг, видалена в Індії.
За словами лікарів, п'ять років тому через успадковане захворювання нирки Хіггса виросли в п'ять разів більше, ніж варто було б.
Хіггс розповів, що йому була необхідна "рятувальна" двогодинна операція, оскільки нирки почали роздавлювати його легені, шлунок і серце.
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