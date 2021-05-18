Свинина, шпинат, чіпси: список небезпечних для нирок продуктів

Деталі

Дослідження тривало 15,5 років, в ході яких добровольці споживали свинину та інші джерела білка - яйця, молочні продукти, молюски, рибу, сою і м'ясо птиці.

В результаті з'ясувалося, що у досліджуваних, які вживали найбільшу кількість свинини (25% раціону харчування), ризик розвитку термінальної стадії ниркової недостатності був на 40% вище, ніж у тих, хто їв продукт в меншій кількості (менше 25% раціону харчування).

При цьому інші джерела білка - риба, яйця, молочні продукти і м'ясо птиці - не були пов'язані з розвитком термінальної стадії ниркової недостатності.

Крім свинини, шкоду здоров'ю нирок може завдати шпинат. Дослідження, проведене американськими фахівцями довело, що часте споживання оксалатів, що містяться в шпинаті, на 20% збільшує ризик утворення каменів в нирках серед чоловіків і жінок похилого віку.



Також, не є корисними для здоров'я нирок солоні продукти, зокрема - чіпси. Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Kidney and Blood Pressure Research.



Американські вчені виявили, що споживання солоних продуктів збільшує ризик розвитку хронічної хвороби нирок, а також серцево-судинних захворювань.



Доповнення

МОЗ України рекомендує українцям споживати не більше 500 гр на тиждень червоного м'яса.

Довідка

Термінальна хронічна ниркова недостатність (ТХНН) - важкий, загрозливий для життя стан, що вимагає заміщення втраченої ниркової функції.

Хронічна хвороба нирок - пошкодження нирок або зниження їх функції протягом 3 місяців і більше.

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.