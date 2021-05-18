Свинина, шпинат, чипсы: список опасных для почек продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Употребление красного мяса увеличивает риск развития терминальной стадии почечной недостаточности. К такому выводу пришли американские нефрологи, передает УНН со ссылкой на Journal of the American Society of Nephrology.
Детали
Исследование продолжалось 15,5 лет, в ходе которых добровольцы потребляли свинину и другие источники белка - яйца, молочные продукты, моллюски, рыбу, сою и мясо птицы.
В результате выяснилось, что у исследуемых, которые употребляли наибольшее количество свинины (25% рациона питания), риск развития терминальной стадии почечной недостаточности был на 40% выше, чем у тех, кто ел продукты в меньшем количестве (менее 25% рациона питания).
При этом другие источники белка - рыба, яйца, молочные продукты и мясо птицы - не были связаны с развитием терминальной стадии почечной недостаточности.
Кроме свинины, вред здоровью почек может нанести шпинат. Исследование, проведенное американскими специалистами показало, что частое потребление оксалатов, содержащихся в шпинате, на 20% увеличивает риск образования камней в почках среди мужчин и женщин пожилого возраста.
Также, не являются полезными для здоровья почек соленые продукты, в частности - чипсы. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Kidney and Blood Pressure Research.
Американские ученые обнаружили, что потребление соленых продуктов увеличивает риск развития хронической болезни почек, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
Дополнение
Минздрав Украины рекомендует украинцам потреблять не более 500 гр в неделю красного мяса.
Справка
Терминальная хроническая почечная недостаточность (ТХПН) - тяжелое, угрожающее жизни состояние, требующее замещения утраченной функции почек.
Хроническая болезнь почек - повреждение почек или снижение их функции в течение 3 месяцев и более.
Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.