Свинина, шпинат, чипсы: список опасных для почек продуктов

Детали

Исследование продолжалось 15,5 лет, в ходе которых добровольцы потребляли свинину и другие источники белка - яйца, молочные продукты, моллюски, рыбу, сою и мясо птицы.

В результате выяснилось, что у исследуемых, которые употребляли наибольшее количество свинины (25% рациона питания), риск развития терминальной стадии почечной недостаточности был на 40% выше, чем у тех, кто ел продукты в меньшем количестве (менее 25% рациона питания).

При этом другие источники белка - рыба, яйца, молочные продукты и мясо птицы - не были связаны с развитием терминальной стадии почечной недостаточности.

Кроме свинины, вред здоровью почек может нанести шпинат. Исследование, проведенное американскими специалистами показало, что частое потребление оксалатов, содержащихся в шпинате, на 20% увеличивает риск образования камней в почках среди мужчин и женщин пожилого возраста.



Также, не являются полезными для здоровья почек соленые продукты, в частности - чипсы. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Kidney and Blood Pressure Research.



Американские ученые обнаружили, что потребление соленых продуктов увеличивает риск развития хронической болезни почек, а также сердечно-сосудистых заболеваний.



Дополнение

Минздрав Украины рекомендует украинцам потреблять не более 500 гр в неделю красного мяса.

Справка

Терминальная хроническая почечная недостаточность (ТХПН) - тяжелое, угрожающее жизни состояние, требующее замещения утраченной функции почек.

Хроническая болезнь почек - повреждение почек или снижение их функции в течение 3 месяцев и более.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.