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В Великобритании клиника разослала пациентам сообщения о раке вместо поздравления с Рождеством

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Врач общей практики случайно сообщил пациентам, что у них агрессивный рак легких, вместо того чтобы пожелать им счастливого Рождества. Британский медицинский центр Аскерн направил текстовое сообщение людям, зарегистрированным в клинике в Донкастере, 23 декабря. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сара Харгривз, ожидавшая результаты медицинских анализов, сказала, что после того, как она получила первое сообщение, когда она ходила за покупками, ей “стало плохо, и она сломалась”.

Отмечается, что в центре находится почти 8 000 пациентов.

В первом тексте получателям сообщалось, что у них “агрессивный рак легких с метастазами”, тип вторичного злокачественного роста. Пациентам было предложено заполнить форму DS1500, позволяющую людям с неизлечимыми заболеваниями претендовать на определенные льготы.

Однако, примерно через час люди получили второе сообщение о то, что это была ошибка, и они должны были поздравить их с Рождеством.

Цитата

Харгривз сказала: “Я только что удалила родинку и ждала результат биопсии, а также лежала в больнице, поскольку мой мазок оказался ненормальным, поэтому да, я очень волновалась”.

Детали

Несмотря на неоднократные звонки к хирургии, она сказала, что ей было трудно дозвониться, чтобы поговорить с кем-то.

Во втором сообщении извинялись за ошибку. Однако некоторые пациенты повторно получили подтверждение диагностики рака.

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