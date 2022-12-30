У Великій Британії клініка розіслала пацієнтам повідомлення про рак замість привітання з Різдвом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Лікар загальної практики випадково повідомив пацієнтам, що у них агресивний рак легенів, замість того, щоб побажати їм щасливого Різдва. Британський медичний центр Аскерн надіслав текстове повідомлення людям, зареєстрованим у клініці в Донкастері, 23 грудня. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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Сара Харгрівз, яка чекала на результати медичних аналізів, сказала, що після того, як вона отримала перше повідомлення, коли вона ходила за покупками, їй “стало погано, і вона зламалася”.
Зазначається, що у центрі перебуває майже 8 000 пацієнтів.
У першому тексті одержувачам повідомлялося, що у них “агресивний рак легенів з метастазами”, тип вторинного злоякісного росту. Пацієнтам було запропоновано заповнити форму DS1500, яка дозволяє людям з невиліковними захворюваннями претендувати на певні пільги.
Однак, приблизно через годину люди отримали друге повідомлення про те, що це була помилка, і вони мали привітати їх з Різдвом.
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Харгрівз сказала: “Я щойно видалила родимку і чекала на результат біопсії, а також лежала в лікарні, оскільки мій мазок виявився ненормальним, тож так, я дуже хвилювалася”.
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Незважаючи на неодноразові дзвінки до хірургії, вона сказала, що їй було важко додзвонитися, щоб поговорити з кимось.
У другому повідомленні перепрошували за помилку. Однак деякі пацієнти повторно отримали підтвердження діагностування раку.