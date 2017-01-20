В Вашингтоне происходят протесты против инаугурации Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Толпы людей с битами и в балаклавах бегут по улицам Вашингтона и крушат витрины и машины на своем пути, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Сейчас по улицам Вашингтона сотни демонстрантов с битами бегут и крушат все на своем пути.
Полиция пытается вмешаться в ситуацию, но пока им не удается сдерживать разъяренную толпу.
Напомним, количество демократов, которые собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа выросла до 62.
Ранее Дж.Льюис назвал Д.Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании. В ответ Д.Трамп написал в Twitter: "Все это разговоры, разговоры, разговоры - и никаких действий или результата".
Anti-Donald Trump protests are taking place in Washington https://t.co/jQvtxizlwn- Sky News (@SkyNews) 20 января 2017
Как сообщал УНН, тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.